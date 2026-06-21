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Политика

Стало известно, когда Стармер назовет дату своей отставки

The Guardian: 22 июня Стармер намерен объявить дату своей отставки
Isabel Infantes/Reuters

Британский премьер Кир Стармер, как ожидается, назовет дату ухода с поста в понедельник, 22 июня, пишет The Guardian.

Газета сообщает, что это произойдет после огромного давления со стороны депутатов его собственной Лейбористской партии. Они требуют от действующего премьер-министра уступить место новому лидеру Энди Бернему.

Министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл отказался комментировать конкретные планы Стармера, однако заявил, что премьер-министр осведомлен о «политических реалиях» и примет лучшее для страны решение.

Один из источников издания допустил, что в понедельник премьер проинформирует о графике своего ухода, который, скорее всего, случится осенью.

До этого стало известно о возможном уходе Стармера после того, как «в выходные дни его поддержка резко упала». СМИ узнали, что несколько министров его кабинета попросили политика оставить пост.

Высокопоставленный правительственный чиновник рассказал газете The Telegraph, что премьер, «оказавшийся в сложном положении», осознает, что «игра окончена», и начинает задумываться о том, как «укрепить свое наследие».

Ранее президент США пожелал Стармеру всего наилучшего перед отставкой.

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