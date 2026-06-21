Британские министры попросили Стармера уйти с поста

Глава британского МИД Иветт Купер потребовала от премьера страны Кира Стармера уйти в отставку, передает Sky News.

По данным телеканала, с просьбой об уходе с поста к премьер-министру также обратились министр внутренних дел Соединенного Королевства Шабана Махмуд, министр транспорта Хайди Александер и министр энергобезопасности и углеродной нейтральности Эд Милибэнд.

До этого стало известно о возможности отставки Стармера после того, как «в выходные дни его поддержка резко упала». Высокопоставленный правительственный чиновник рассказал газете The Telegraph, что премьер, «оказавшийся в сложном положении», осознает, что «игра окончена», и начинает задумываться о том, как «укрепить свое наследие».

На этом фоне близкий к Стармеру источник заявил Sky News, что политик еще не принял решение по поводу своих дальнейших действий. Есть те, кто хотят, чтобы он продолжал бороться и не оставлял должность.

Ранее британцы сожгли чучело Стармера.