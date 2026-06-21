Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Дмитриев призвал объединиться с инопланетянами и отпраздновать отставку Стармера

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что возможная отставка Стармера объединяет всех
Roman Naumov/Global Look Press

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал возможный уход с поста британского премьер-министра Кира Стармера.

«Давайте же, наконец, объединимся — британцы, все человечество и даже инопланетяне — чтобы вместе отпраздновать скорую отставку Стармера», — написал спецпредставитель российского лидера.

До этого стало известно о возможном уходе Стармера после того, как «в выходные дни его поддержка резко упала». СМИ узнали, что четыре министра его кабинета попросили политика оставить пост.

Высокопоставленный правительственный чиновник рассказал газете The Telegraph, что премьер, «оказавшийся в сложном положении», осознает, что «игра окончена», и начинает задумываться о том, как «укрепить свое наследие».

Ранее британцы сожгли чучело Стармера.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 21 июня. Крест на соглашениях Анкориджа, Крым без света и срок до 8 лет за подделку медсправки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!