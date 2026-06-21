Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал возможный уход с поста британского премьер-министра Кира Стармера.

«Давайте же, наконец, объединимся — британцы, все человечество и даже инопланетяне — чтобы вместе отпраздновать скорую отставку Стармера», — написал спецпредставитель российского лидера.

До этого стало известно о возможном уходе Стармера после того, как «в выходные дни его поддержка резко упала». СМИ узнали, что четыре министра его кабинета попросили политика оставить пост.

Высокопоставленный правительственный чиновник рассказал газете The Telegraph, что премьер, «оказавшийся в сложном положении», осознает, что «игра окончена», и начинает задумываться о том, как «укрепить свое наследие».

Ранее британцы сожгли чучело Стармера.