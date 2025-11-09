Британцы «сделали» из Стармера подлизу Трампа и сожгли

В городке Эденбридж на юге Англии сожгли чучело британского премьер-министра Кира Стармера сожгли в честь ночи Гая Фокса, передает РИА Новости.

Ночь Гая Фокса празднуется в Британии в ночь на 5 ноября. Люди запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика, который пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом в целях покушения на жизнь английского короля Якова I. Около 30 лет вместе с чучелом Гая Фокса стали сжигать фигуру известного лица с неоднозначной репутацией.

Как уточняет агентство, в этом году Общество костров Эденбриджа организовало сжигание чучел 8 ноября. В мероприятии поучаствовали тысячи местных жителей. После 18:00 (21:00) его участники с факелами прошли через весь город. Среди них были те, кто нарядился епископом и певчими церковного хора и нес чучела Гая Фокса и Анны Болейн с отрубленной головой. Зрители вместе с ними выкрикивали: «Cожжем предателя Стармера!», «Что мы сделаем? Сожжем его!». Замыкали шествие сборщики пожертвований. Они призывали жертвовать деньги, если после премьер-министра у людей «что-то осталось».

Согласно материалу, в руки чучелу Стармера дали факел и планшет с надписью «подлиза Трампа». Кроме того, на фигуру нацепили значок «вредитель фермеров», а ей за пояс заткнули телефон с цифровым удостоверением личности на экране. Гаджет отсылает к непопулярной мере правительства Соединенного Королевства.

Ранее англичане признались, что верят в привидения.