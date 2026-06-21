Премьер Польши высказался о конфликте с Украиной

Обострение отношений Варшавы и Киева может негативно повлиять на обе страны, написал в соцсети X премьер Польши Дональд Туск.

По мнению политика, ситуация между Варшавой и Киевом — стратегическая ошибка, которая будет иметь для обеих сторон геополитические и репутационные потери и повредит бизнесу.

«В политике, как известно, ошибка хуже преступления (фразу «Это хуже, чем преступление, это ошибка» произнес французский политик и юрист Антуан Буле де ла Мёрт после казни герцога Энгиенского, обвиненного в неудачном заговоре против Наполеона: инцидент в итоге ухудшил положение императора. — «Газета.Ru»). В разговорах с моими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снижать напряжение», — сообщил премьер-министр.

Он признался, что это нелегкая задача.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее президент Польши объяснил, почему лишил Зеленского ордена.