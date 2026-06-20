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Политика

Премьер Польши Туск вспомнил о Путине после лишения Зеленского ордена

Туск: конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует союзников
Gleb Garanich/Reuters

Конфликт между Варшавой и Киевом «шокирует» союзников двух стран и якобы «радует» президента России Владимира Путина. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X после лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

«Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого — смягчить эмоции, а не разжигать напряженность. Линия фронта проходит в другом месте», — сказал Туск.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла после того, как он присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России).

После этого глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от польского Командорского креста, а глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) — от ордена «За заслуги перед Польшей».

Газета Wiadomości сообщала, что премьер-министр Польши Дональд Туск может добиться сохранения ордена Белого орла за Зеленским.

Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена в конце мая, после чего он предоставил украинскому лидеру несколько дней на изменение решения.

Ранее экс-премьер Польши похвалил Навроцкого за лишение Зеленского ордена Белого орла.

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