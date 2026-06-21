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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно, когда начнутся переговоры США и Ирана

ТАСС: переговоры США и Ирана в Швейцарии начнутся после обеда
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Официальные четырехсторонние переговоры между США и Ираном с участием посредников из Катара и Пакистана начнутся на швейцарском курорте Бюргеншток 21 июня после обеда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, в 13:30 по местному времени (14:30 мск) стартуют переговоры с посредниками, а вечером пройдут двухсторонние консультации Вашингтона и Тегерана.

По данным агентства, участники встречи уже прибыли на место.

Перед вылетом на встречу американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что основными темами переговоров станут ядерная программа Ирана и прекращение огня в Ливане. Он выразил надежду на прогресс по этим вопросам и добавил, что останется в Швейцарии на день-два, после чего работу продолжит техническая команда.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча была запланирована на следующий день, но за несколько часов до нее Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не выведет войска из южных приграничных районов Ливана для сохранения «зоны безопасности». В ответ Иран отказался от встречи.

Ранее в МИД Ирана заявили, что меморандум с США может оказаться под угрозой.

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