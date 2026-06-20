В МИД Ирана заявили, что меморандум с США может оказаться под угрозой

МИД Ирана: меморандум с США может оказаться под угрозой

Меморандум с США окажется под угрозой, если Вашингтон не сможет заставить Израиль прекратить атаки на Ливан. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Первый пункт меморандума о взаимопонимании, а именно «прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан», является ключевым элементом взаимных обязательств», — сказал дипломат.

По его словам, Иран соблюдал свои обязательства, при этом другая сторона была обязана заставить Израиль прекратить огонь в Ливане, однако, не выполнив этого требования, она явно нарушила соглашение.

Багаи отметил, что по вопросам снятия морской блокады и открытия Ормузского пролива предприняты определенные шаги, но данный меморандум представляет собой «единый пакет».

Как подчеркнул официальный представитель МИД Ирана, нарушение первого пункта ставит под сомнение всю сделку, и если США незамедлительно не примут необходимые меры, весь меморандум о взаимопонимании окажется под серьезной угрозой.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска не покинут контролируемые ими приграничные территории на юге Ливана. Выступая на церемонии закладки так называемой Библейской дороги, он отметил, что сохранение «зоны безопасности» необходимо для восстановления порядка и благополучия в северных районах Израиля.

Ранее Медведев назвал сторону, заинтересованную в войне на Ближнем Востоке.