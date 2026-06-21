Вэнс назвал два ключевых вопроса на переговорах США с Ираном

Вэнс: темами переговоров с Ираном будут ядерная программа и перемирие в Ливане

Основными темами переговоров США и Ирана в Швейцарии станут ядерная программа Исламской Республики и прекращение огня в Ливане, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс перед вылетом на встречу. Его цитирует CNN.

Вице-президент сообщил, что останется в Швейцарии на «день или два», а затем работу продолжит техническая команда США.

«Есть надежда, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, по прекращению огня в Ливане. Это два ключевых вопроса, на которых мы сосредоточимся», — отметил Вэнс.

Он выразил уверенность в том, что у Ирана тоже есть вопросы, которые он хочет обсудить.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

А перед этим премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не собирается выводить войска с занимаемых ими южных приграничных районов Ливана, чтобы сохранить «зону безопасности». В результате Иран отказался проводить встречу с США.

Ранее Иран объявил о новой блокировке Ормуза, а США это опровергли.