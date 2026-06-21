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Политика

В Польше заявили, что Украина перехватывает ее роль на восточном фланге Европы

Генерал Коморницкий: Украина берет на себя роль, которую должна играть Польша
Europejski Kongres Gospodarczy

Украина берет на себя инициативу в политической и стратегической сферах, забирая роль, которую должна играть Польша на восточном фланге Европы. Об этом заявил бывший замглавы Генштаба Польши генерал Леон Коморницкий в беседе с Interia.pl.

По его словам, конфликт на Украине предоставляет для Польши возможности в контексте ее положения и роли в центральной и восточной Европе, однако она этим не пользуется.

«К сожалению, мы не можем воспользоваться этой возможностью. Украинцы берут инициативу в политической и стратегической сферах. Они берут на себя ту роль, которую должны играть мы. Они начали определять, что должно происходить на восточном фланге Европы», — сказал Коморницкий.

Он отметил, что Польша не участвует в международных переговорах с участием Украины. В качестве примера он привел недавнюю встречу Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Военный заявил, что Украина «игнорирует» Польшу, считая ее конкурентом. Коморницкий также призвал не закрывать глаза на построение «фундаментов политической системы Украины на бандеризме».

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Зеленский вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее глава МИД Украины на фоне скандала заявил Польше об угрозе от «вечного врага – Москвы».

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