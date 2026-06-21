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Политика

Глава МИД Украины на фоне скандала заявил Польше об угрозе от «вечного врага – Москвы»

Сибига: Украину и Польшу объединяет сложная история и вечный враг в лице Москвы
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне скандала между Варшавой и Киевом выразил благодарность полякам, которые выступают против эскалации напряженности и заявил об «общем враге» в лице Москвы. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он поблагодарил «каждого поляка, который четко выразил свою позицию против эскалации напряженности с Украиной». Министр заверил, что Киев является сторонником такого подхода. Позиция многих польских граждан дает надежду на установление добрососедских отношений, указал он.

«Мы – мудрые народы, мы всегда умеем найти выход из сложной ситуации. Нас объединяет сложная история, общее будущее и угроза со стороны нашего вечного врага – Москвы», – написал Сибига.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Зеленский вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее в Совфеде увидели в действиях политиков Украины «издевательство» над Польшей.

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