Зеленский: ВС РФ выпустили 2200 БПЛА, 1800 бомб и 87 ракет по Украине за неделю

Армия России выпустила по Украине около 2200 ударных БПЛА, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет за неделю. Об этом в своем Telegram-канале написал глава государства Владимир Зеленский.

По его словам, армия России поражала объекты в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях, а также на «Донетчине». Как указал Зеленский, на этом фоне важно, что саммиты «Большой семерки» и Евросовета были результативными и «дали новые взносы» на усиление защиты Украины.

Он призвал реализовать все договоренности как можно быстрее, и прежде всего – по поставкам ракет ПВО.

18 июня первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что Вооруженным силам России необходимо наносить удары по украинской транспортной инфраструктуре, чтобы прекратить налеты беспилотников на регионы РФ. Необходимо начать «воевать всерьез», приближая тем самым капитуляцию Киева, подчеркнул депутат.

До этого генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев высказал мнение, что России необходимо перейти к интенсификации наступательных операций в зоне СВО и обеспечить выход на западные границы Украины, чтобы обезопасить российские объекты энергетики от ударов ВСУ.

Ранее в Германии заявили о мечтах Европы отомстить России за 1945 год.