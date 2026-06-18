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Политика

В Германии заявили о мечтах Европы отомстить России за 1945-й год

Экс-депутат Дагделен: в Евросоюзе мечтают отомстить Россию за победу в 1945 году
Global Look Press

В Германии и других странах Евросоюза есть политики, которые мечтают отомстить России за поражение в 1945 году. Об этом заявила экс-депутат бундестага и внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сара Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в блоге NachDenkSeiten.

Она напомнила слова главы ВВС Германии Хольгера Ноймана, пригрозившего атаковать Россию. Он предложил «перспективу разрушительных немецких авиаударов по ядерной России, в частности, по Кольскому полуострову, Калининграду и черноморскому региону», указала политик.

Кроме того, в словах главы ЕК Каи Каллас и представителя ХДС Родериха Кизветтера «несложно услышать эхо прошлого», считает она. По словам Дагделен, это не что иное, как «мечта о мести за капитуляцию Германии в 1945 году». По оценкам эксперта, в Европе все еще не изжили себя идеи мирового господства.

«Это тон для очередной попытки захватить мировую власть. Только условия кардинально изменились, и даже самый простой человек должен признать, что атака на ядерную державу несет высокий риск, и что это предприятие закончится еще более масштабным самоуничтожением», — заметила Дагделен.

До этого российский сенатор Алексей Пушков заявил, что планы Германии стать ведущей военной державой Европы отдают реваншизмом, и страна рискует превратиться в самое опасное государство на континенте.

Ранее генсек НАТО оправдал удары Украины по России.

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