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Политика

Депутат Рады рассказал о «пустом пиаре» Зеленского на атаке БПЛА по России

Дубинский: обмен телами 1 к 16 говорит о пустом пиаре Зеленского
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале раскритиковал заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что недавний массированный налет беспилотных летательных аппаратов на территорию РФ, в том числе на центральный регион, был «ответкой».

Он назвал действия Зеленского «пустой медийной активностью», не несущей реального военного смысла.

«Я думаю, «ответкой» был очередной обмен телами военных в пропорции 1 русский на 16 украинцев. Вот самая страшная «ответка» этой войны, а не пустой пиар в социальных сетях», — написал он.

До этого военный корреспондент Герой России Евгений Поддубный заявил, что между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военнослужащих.

Об обмене телами военнослужащих также сообщил военный корреспондент Александр Коц.

15 мая Россия и Украина провели еще один обмен погибшими военными. Киеву передали 528 тел, а Москве — 41.

Ранее появились кадры обмена телами военнослужащих России и Украины.

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