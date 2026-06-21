Украина вместо орденов должна вернуть Польше военную технику и все вооружение, которое было поставлено Киеву в рамках его поддержки. Об этом в эфире телеканала Polsat News заявил бывший польский премьер министр Лешек Миллер.

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?» — сказал экс-премьер, комментируя массовые демарши украинских политиков в отношении Польши.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Зеленский вернул Навроцкому свой орден по почте.

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