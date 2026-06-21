Дмитриев: Стармер оставит в наследие провалы в энергетике и преступность

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оставит в качестве своего политического наследия преступность среди мигрантов, провалы в энергетике и разжигание милитаристских настроений. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Когда Стармер уйдет в отставку, его наследием останется разжигание милитаристских настроений, неудачи в энергетике, открытые границы, банды грумеров (лица, занимающиеся сексуальной эксплуатацией детей — «Газета.Ru»), мигрантские преступления и отказ признавать любые из этих ошибок», — написал глава РФПИ.

Накануне газета The Telegraph сообщила, что более 100 британских депутатов потребовали от Кира Стармера уйти в отставку. По данным издания, 104 представителя Лейбористской партии потребовали, чтобы премьер назвал сроки своего ухода после триумфа его ключевого соперника, мэра Манчестера Энди Бернхэма, на дополнительных выборах в Мейкерфилде.

Позже издание сообщило, что соратники премьер-министра Великобритании уверены в его скорой готовности подать в отставку. Так, один из депутатов-лейбористов заявил изданию, что Стармер назовет дату своего ухода с поста уже в грядущий понедельник, 22 июня.

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