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Политика

Более 100 британских депутатов призывают к отставке Стармера

Telegraph: 104 британских депутата призывают к отставке Стармера
Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Более 100 британских депутатов потребовали от Кира Стармера уйти в отставку. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, 104 представителя Лейбористской партии потребовали, чтобы премьер назвал сроки своего ухода после триумфа его ключевого соперника, мэра Манчестера Энди Бернхэма, на дополнительных выборах в Мейкерфилде. К этим призывам присоединился и ранее лояльный Стармеру депутат Фабиан Гамильтон.

«В ближайшие дни и недели премьер-министр должен изложить свои планы ухода и дать дорогу Энди Бернхэму», — подчеркнул Гамильтон в соцсетях.

В мае в британских СМИ появилась информация о планах Кира Стармера добровольно покинуть пост премьер-министра. По сведениям правительственных источников, политик допускал такой вариант развития событий, осознавая сложность текущего положения дел. На фоне этих слухов бывший министр здравоохранения Уэз Стритинг сообщил о намерении претендовать на пост лидера лейбористов. Кто может прийти на смену Стармеру — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван самый непопулярный политик Великобритании.

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