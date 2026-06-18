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Политика

Захарова заявила о бегстве британских министров «с тонущего корабля»

Захарова: британские министры покидают тонущий корабль, уходя в отставку
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Министры Великобритании бегут с тонущего корабля, рассказывая о мифической российской угрозе для отвлечения внимания от внутренних трудностей. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, последние события в Великобритании показывают углубление кризиса в системе управления страной. Доказательством этого служит отставка министра обороны Джона Хили. Это, по словам Захаровой, очередной симптом нарастающих проблем в кабинете британского премьер-министра.

«Уход одного из наиболее лояльных соратников премьера, да еще и из оборонного направления, которое сейчас так задействовано в ситуации вокруг Украины и использовалось в лоббистских целях лейбористами для саморекламы, наносит серьезный удар по устойчивости всего британского правительства», — указала представитель МИД РФ.

11 июня министр обороны Британии Джон Хили покинул свой пост. В качестве одной из причин ухода с поста министра называются разногласия с правительством по поводу расходов на оборону Королевства.

Ранее спецпредставитель президента России Дмитриев раскрыл, к чему приведет Великобританию политика Стармера.

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