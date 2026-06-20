В Иране раскрыли последствия нарушения условий сделки со стороны США

Если соглашение, достигнутое между Ираном и США, останется лишь на бумаге, то поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен. Об этом заявил советник верховного лидера республики Мохаммад Мохбер в социальной сети X.

«США лучше понимают язык экономики и анализа затрат и выгод. <...> Наши переговорщики не успокоятся, пока не будут полностью выполнены все обязательства, а права нашей нации — соблюдены», — написал советник.

На этой неделе США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает в том числе восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США.

После подписания меморандума 25 судов прошли через Ормузский пролив. Однако вскоре после этого ливанское шиитское движение «Хезболла» атаковало израильских военных, которые ночью продвигались к району недалеко от Набатии на юге Ливана.

На этом фоне 20 июня Иран закрыл Ормузский пролив. В заявлении центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» говорилось, что это первый шаг Ирана.

Ранее в МИД Ирана заявили, что меморандум с США может оказаться под угрозой.