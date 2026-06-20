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Политика

Трамп допустил введение США платы за проход судов через Ормузский пролив

Трамп: проход через Ормузский пролив будет бесплатным 60 дней
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного перемирия и после него.

«В Ормузском проливе не будет взиматься плата в течение 60 дней во время периода прекращения огня, и плата не будет взиматься после истечения этого 60-дневного срока, если только она не будет введена Соединенными Штатами Америки и в их пользу в случае, если сделка не будет завершена», — говорится в публикации.

По словам главы Белого дома, такая плата может появиться за услуги, оказанные в качестве «ангела-хранителя» странам Ближнего Востока с целью возмещения прошлых, настоящих и будущих затрат.

20 июня агентство Mehr со ссылкой на центральный штаб ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» сообщило, что Тегеран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана.

До этого президент России Владимир Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана. По словам главы государства, он рассчитывает, что документ в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее в МИД Ирана заявили, что меморандум с США может оказаться под угрозой.

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