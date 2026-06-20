В Госдуме объяснили лишение Зеленского высшей госнаграды Польши

Президента Украины Владимира Зеленского лишили высшей госнаграды Польши за то, что он присвоил одному из подразделений ВСУ имя нацистской организации, устроившей Волынскую резню. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» усомнился, что отношения Европы и Украины из-за этого ухудшатся.

«Никаким расколом среди европейской партии поддержки нацистской Украины и не пахнет. Руководство Польши сделало это скорее для собственных граждан — чтобы не могли упрекать правительство в том, что оно ничего не предпринимает. Волынская резня для поляков — историческая боль, и заигрывать с этой темой электорат страны никому не позволит. Тем более [президент Польши Кароль] Навроцкий и политическую карьеру свою составил на том, что обещал спросить с Украины за это зверство. Лишение ордена — мелочь, но показательная. Уверен, что ожидать прекращения снабжения Украины оружием точно не стоит. Это общеевропейская позиция, и Польша нарушить ее не посмеет», — заключил он.

Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали шаг Навроцкого, в знак солидарности с Зеленским дипломаты и глава офиса президента отказались от своих польских наград. В России же предложили Зеленскому вместо ордена Белого орла носить награду нацистской Германии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пригрозил Лукашенко.