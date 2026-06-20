Еще один экс-президент Украины отказался от польского ордена из солидарности с Зеленским

Ющенко отказался от своего ордена Белого орла, полученного от Польши

Бывший президент Украины Виктор Ющенко отказался от ордена Белого орла, полученного от Польши в 2005 году, после того, как этой награды лишили действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом написала пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ющенко заявил, что орден был вручен не конкретному человеку, а народу Украины, «который платит чрезвычайно высокую цену за свою свободу, независимость и право жить в собственном государстве».

По мнению бывшего главы государства, решение Польши лишить Зеленского награды затрагивает миллионы украинцев.

Ющенко подчеркнул, что сейчас ВСУ защищают не только Украину, но и восточную границу всей Европы. Шаги, ослабляющие единство Киева и Варшавы, работают на пользу Москвы, заключил политик.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президент страны Леонид Кучма отказались от своих польских наград. Украинский лидер вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее в Госдуме объяснили лишение Зеленского высшей госнаграды Польши.