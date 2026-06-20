Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался от ордена Белого орла, полученного от Польши в 1997 году, после того, как этой награды лишили действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении экс-президент отметил, что во время пребывания на руководящем посту уделял особое внимание развитию партнерства Киева и Варшавы и историческому примирению двух народов. Однако, по словам Кучмы, сейчас у него нет другого выбора.

«Не для того Украина приняла бой от России, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам уважать», — заявил бывший глава государства.

Политик добавил, что, несмотря на свое решение отказаться от награды, отношения между Украиной и Польшей остаются чрезвычайно важными и должны развиваться вопреки противоречиям.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты и глава офиса президента отказались от своих польских наград. Украинский лидер вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее премьер Польши вспомнил о Путине после лишения Зеленского ордена.