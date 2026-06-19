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Политика

Глава МИД Италии отменил визит в США после слов Трампа о Мелони

Таяни отменил поездку в США из-за слов Трампа о Мелони
Alex Brandon/AP

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил на своей странице в соцсети X, что отменил визит в США из-за слов американского президента Дональда Трампа о премьер-министре республики Джордже Мелони, якобы умолявшей главу Белого дома о фотографии на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции.

«Серьезные и оскорбительные слова президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я принял решение отменить свой визит в США, запланированный на 21 и 22 июня», — говорится в публикации.

Между Вашингтоном и Римом возник скандал после того, как Дональд Трамп заявил о просьбе Джорджи Мелони сфотографироваться с ним.

В интервью телеканалу La7 глава Белого дома сказал, что премьер Италии якобы «умоляла» президента сделать совместное фото. По словам американского лидера, он бы не согласился, но ему «было ее жаль».

Мелони в соцсети X отметила, что она и Италия никогда никого ни о чем не просят.

Ранее Трамп опоздал на заседание лидеров G7 и назвал себя боссом.

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