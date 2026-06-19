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Политика

Между Италией и США возник скандал из-за слов Трампа о Мелони

Трамп: Мелони умоляла сфотографироваться с ней
Evelyn Hockstein/Reuters

Между США и Италией возник скандал после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о просьбе итальянского премьер-министра Джорджи Мелони сфотографироваться с ним. Об этом пишет Guardian.

В интервью телеканалу La7 Трамп сказал о том, что Мелони якобы «умоляла» Трампа сделать совместное фото.

«Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не согласился, но мне было её жаль», — сказал Трамп.

Мелони в соцсети X отметила, что она и Италия никогда никого ни о чем не просят.

«Я не понимаю, почему президент Соединенных Штатов так относится к своим союзникам: это не первый раз. Могу лишь сказать, что вызывает разочарование тот факт, что он не проявляет такой же решимости по отношению к врагам Запада и Соединенных Штатов, к лидерам которых он, напротив, относится с гораздо большей снисходительностью», — сказала она в обращении.

На фоне скандала министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил запланированный на 21 и 22 июня визит в США. Он назвал слова Трампа «серьезными и оскорбительными» для Италии. Министр обороны Италии Гвидо Крозето также отметил, что он не может себе представить того, чтобы Мелони просила кого-либо с ней сфотографироваться.

17 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на саммите «Большой семерки» (G7) впервые с момента возвращения Трампа на пост президента США страны G7 смогли согласовать совместную декларацию и найти общий язык по основным вопросам внешней политики и безопасности. Также президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в позиции Трампа по Украине произошел «глубокий сдвиг».

Ранее Мелони необычно отреагировала на слова Макрона во время саммита G7.

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