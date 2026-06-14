Проблема Германии в отношениях с Россией заключается в том, что Берлин даже не пытается понять точку зрения Москвы. Об этом заявил отставной генерал и бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung.

По его словам, экспансия НАТО на восток представляла из себя смещение западных сфер влияния ближе к России, и в Москве не было другого толкования этого процесса. Вад отметил, что, например, США «были бы столь же не готовы принять нечто подобное в своих собственных сферах влияния».

«Если бы Мексика завтра провела военные учения с Россией и Китаем на Рио-Гранде, американцы вторглись бы туда без колебаний. Россия — крупная держава и крупнейшая в мире ядерная держава. <… > Если бы американцы создали авиабазу на Тайване, немедленно началась бы Третья мировая война. Проблема в Германии в том, что никто даже не пытается понять российскую точку зрения. Это не означает ее одобрения. Но они должны её анализировать. Этого желания совершенно не хватает», — отметил он.

Вад также подчеркнул, что сейчас Германии не хватает суверенитета в вопросах внешней политики и политики безопасности. По его словам, если конфликт на Украине перерастет в общеевропейскую войну, тогда Германия станет полем битвы, что является «нерациональным вариантом» для Берлина.

«Я просто требую от немецких политиков немного больше политики, ориентированной на интересы Германии. Немецкая политика слишком зациклена на Украине — и это ошибка. <…> Этот политический альтруизм — «полная отдача» другой стране, в данном случае Украине, даже до самоуничтожения — это типично немецкий, нереалистичный, черно-белый подход, который уже однажды привел нас к краху», — отметил Вад.

Также в интервью Вад заявил, что военного решения конфликта на Украине не существует, и призвал стороны вернуться к переговорам.

В июне член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель написала, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц все глубже втягивает Германию в войну с Россией и ставит интересы Украины выше своей собственной страны. В мае Вайдель также отметила, что немецкое правительство должно стремится к миру с Россией.

9 июня депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер подчеркнул, что Германия должна в первую очередь заботиться о себе, а не об Украине.

Ранее в бундестаге назвали Украину «бездонной бочкой».