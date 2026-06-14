Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Экс-советник Меркель назвал главную проблему в отношениях Германии и России

Экс-советник Меркель Вад: политика Германии слишком зациклена на Украине
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Проблема Германии в отношениях с Россией заключается в том, что Берлин даже не пытается понять точку зрения Москвы. Об этом заявил отставной генерал и бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung.

По его словам, экспансия НАТО на восток представляла из себя смещение западных сфер влияния ближе к России, и в Москве не было другого толкования этого процесса. Вад отметил, что, например, США «были бы столь же не готовы принять нечто подобное в своих собственных сферах влияния».

«Если бы Мексика завтра провела военные учения с Россией и Китаем на Рио-Гранде, американцы вторглись бы туда без колебаний. Россия — крупная держава и крупнейшая в мире ядерная держава. <… > Если бы американцы создали авиабазу на Тайване, немедленно началась бы Третья мировая война. Проблема в Германии в том, что никто даже не пытается понять российскую точку зрения. Это не означает ее одобрения. Но они должны её анализировать. Этого желания совершенно не хватает», — отметил он.

Вад также подчеркнул, что сейчас Германии не хватает суверенитета в вопросах внешней политики и политики безопасности. По его словам, если конфликт на Украине перерастет в общеевропейскую войну, тогда Германия станет полем битвы, что является «нерациональным вариантом» для Берлина.

«Я просто требую от немецких политиков немного больше политики, ориентированной на интересы Германии. Немецкая политика слишком зациклена на Украине — и это ошибка. <…> Этот политический альтруизм — «полная отдача» другой стране, в данном случае Украине, даже до самоуничтожения — это типично немецкий, нереалистичный, черно-белый подход, который уже однажды привел нас к краху», — отметил Вад.

Также в интервью Вад заявил, что военного решения конфликта на Украине не существует, и призвал стороны вернуться к переговорам.

В июне член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель написала, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц все глубже втягивает Германию в войну с Россией и ставит интересы Украины выше своей собственной страны. В мае Вайдель также отметила, что немецкое правительство должно стремится к миру с Россией.

9 июня депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер подчеркнул, что Германия должна в первую очередь заботиться о себе, а не об Украине.

Ранее в бундестаге назвали Украину «бездонной бочкой».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!