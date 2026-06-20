Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против ИранаНападение на ТЦ в Краснодаре
Политика

Финского политика удивило заявление канцлера ФРГ о переговорах с Россией

Политика Мему поразило заявление Мерца о принуждении РФ к переговорам по Украине
Fabrizio Bensch/Reuters

Высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о принуждении России к переговорам вызвали удивление у члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мемы. Комментарий политик опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Не Россия умоляет о переговорах, а Европа хочет создать дипломатический канал с Антониу Коштой (председателем Евросовета. — прим. ред.), а тот факт, что Евросоюз наращивает поставки оружия Киеву, означает лишь то, что поддержки недостаточно, ее никогда не бывает достаточно», — написал Мема.

При этом, по словам финского депутата, Мерц до сих пор не понимает, что, несмотря на всю военную поддержку, у Москвы по-прежнему стратегическое преимущество, а атаки при помощи БПЛА на мирных жителей России не изменят ситуацию на поле боя.

17 июня агентство Bloomberg написало о попытках Кошты установить контакты с Москвой. По информации Euronews, глава аппарата Кошты Педро Луртье несколько раз созванивался с помощником президента России Юрием Ушаковым.

19 июня газета Politico сообщала, что на контакты Кошты с Россией негативно отреагировали несколько европейских лидеров. Издание отмечало, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц высказались против переговоров Кошты с Москвой.

Ранее страны ЕС обратились с призывом к России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стартует третий сезон «Дома Дракона». Чего ждут от продолжения эпической саги о Таргариенах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!