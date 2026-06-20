Политика Мему поразило заявление Мерца о принуждении РФ к переговорам по Украине

Высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о принуждении России к переговорам вызвали удивление у члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мемы. Комментарий политик опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Не Россия умоляет о переговорах, а Европа хочет создать дипломатический канал с Антониу Коштой (председателем Евросовета. — прим. ред.), а тот факт, что Евросоюз наращивает поставки оружия Киеву, означает лишь то, что поддержки недостаточно, ее никогда не бывает достаточно», — написал Мема.

При этом, по словам финского депутата, Мерц до сих пор не понимает, что, несмотря на всю военную поддержку, у Москвы по-прежнему стратегическое преимущество, а атаки при помощи БПЛА на мирных жителей России не изменят ситуацию на поле боя.

17 июня агентство Bloomberg написало о попытках Кошты установить контакты с Москвой. По информации Euronews, глава аппарата Кошты Педро Луртье несколько раз созванивался с помощником президента России Юрием Ушаковым.

19 июня газета Politico сообщала, что на контакты Кошты с Россией негативно отреагировали несколько европейских лидеров. Издание отмечало, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц высказались против переговоров Кошты с Москвой.

Ранее страны ЕС обратились с призывом к России.