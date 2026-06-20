В Польше предупредили о трудном пути Украины в Евросоюз

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) поддержал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС), отметив при этом, что они будут непростыми.

«Мы выступаем за открытие (переговоров по вступлению Украины в Евросоюз — «Газета.Ru»), как только будут решены технические вопросы. <...> Мы будем вести переговоры, и в некоторых областях эти переговоры будут непростыми, поскольку наши интересы не совпадают», — сказал глава МИД Польши.

До этого Сикорский заявил, что Украина вступит в Евросоюз только тогда, когда обе стороны будут к этому готовы. Он поприветствовал, что эта страна стала не просто кандидатом в членство ЕС, а кандидатом, который ведет переговоры. Такой сценарий дает Брюсселю и Киеву конечную цель, отметил министр.

Британская газета The Guardian написала, что Украина выполнила лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов.

Ранее в ЕС заявили, что на вступление Украины в союз необходимо не менее 10 лет.