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Армия

Российские военные ведут в Константиновке активные наступательные действия

Минобороны: ВС России освободили 96 зданий в Константиновке
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российские военные ведут в активные наступательные действия в Константиновке Донецкой народной республики. От украинских военных освобождено 98 зданий, заявили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Боевые действия в населенном пункте ведут штурмовые группы «Южной» группировки войск, которые ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 96 зданий, отметили в ведомстве.

«Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города», — говорится в сообщении.

Как отметили военные, за сутки в Константиновке было уничтожено 70 украинских военнослужащих, шесть пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов.

Населенный пункт Константиновка располагается в 55 км от Донецка. Через город происходило основное снабжение и ротация группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорско-Славянской агломерации. При взятии под контроль Константиновки ВС РФ смогут продвигаться в направлении Краматорска и Славянска.

17 июня политолог Александр Перенджиев рассказал, что взятие Константиновки серьезно ослабит логистику ВСУ в Дружковке, Славянске и Краматорске.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР.

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