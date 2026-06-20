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Армия

У ВСУ в Константиновке осталась одна трасса для снабжения

РИА Новости: ВС РФ контролируют единственный путь снабжения ВСУ в Константиновке
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российские военные полностью контролируют последнюю дорогу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Резвый», передает РИА Новости.

«Уже все перерезано, да, у них одна трасса идет от Дружковки, которая полностью контролируется нами, и у меня постоянно туда наведены пушки», — рассказал военный.

По словам собеседника агентства, как только с той стороны фиксируется движение, объект сразу нейтрализуют. При этом он добавил, что по трассе на машинах ВСУ уже не рискуют прорваться. Для передачи снабжения используются только пешеходов.

Российский боец также отметил изменение поведения противника — когда Вооруженные силы РФ только начинали освобождать Константиновку, враг огрызался, а сейчас спокойно оставляет населенный пункт.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки взяли под контроль в Константиновке 94 здания. Активные наступательные действия в населенном пункте вели штурмовые группы группировки ВС РФ «Юг».

В настоящее время в юго-западной части Константиновки продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее военный раскрыл метод ВСУ по удержанию солдат на позициях в Константиновке.

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