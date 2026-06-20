Стало известно, сколько времени займет разминирование Украины

Прогнозы по разминированию Украины составляют «почти сотню лет», однако с использованием современного оборудования справиться можно и за 10-15 лет. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил украинский предприниматель и главный исполнительный директор (CEO) компании XTI Engineering Алексей Колесник.

«Украина оказалась в уникальной и в то же время страшной ситуации — мы самая заминированная страна в мире, прогнозы по разминированию составляют почти сотню лет. Мы уверены, что процесс можно ускорить и справиться за 10-15 лет. Все зависит от масштабирования парка машин, технологий и эффективного подхода», — отметил он.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления Украины нужны сотни миллиардов евро.

В мае экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украине нужно 10 лет мирного существования, иначе она может стать похожей на Ливан. В апреле здание «Страна.ua» со ссылкой на данные международной консалтинговой компании McKinsey написало, что для восстановления страны Украине нужно более $800 млрд, и эти деньги привлечь будет непросто из-за высоких военных и экономических рисков.

Также в апреле премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что Киев по итогам украинского конфликта должен получить гарантии безопасности и план восстановления страны.

Ранее Украину призвали разработать новую идеологию.