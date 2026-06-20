Британия разрабатывает дальнобойное оружие для ударов ВСУ по России

Великобритания разрабатывает недорогое оружие большой дальности, которое планируется разместить на территории Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей британского министерства обороны.

Издание пишет, что оружие «не будет зависеть от США в плане компонентов и данных».

«В ближайшие месяцы в Великобритании и на Украине пройдут испытания трех систем британской разработки — от компаний MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace — с целью их поставки на передовую в течение года. Запущенный в конце 2024 года проект Brakestop был ускорен с целью оказания поддержки Киеву», — пишет СМИ со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц, ожидается, что оружие будет менее точным, чем ракеты Storm Shadow, и оно будет стоить примерно вдвое дешевле своего англо-французского аналога.

В публикации говорится, что системы не смогут уничтожать бункеры. Их вооруженная боевая часть составит не менее 225 килограммов, оружие сможет поражать цели на расстоянии более 500 километров. Его стоимость должна составить около более $529 тысяч без учета боевой части.

Компании заявляют, что они смогут производить не менее 40 единиц оружия в месяц в течение трех-четырех месяцев после получения заказа. Но если они не выиграют контракт, то будут стремиться продавать системы напрямую Украине или другим европейским странам.

18 июня стало известно о том, что Британия поставит Украине 150 тысяч беспилотников и зенитных ракет к концу года.

17 июня газета Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник написала, что на саммите «Большой семерки» (G7) европейские страны вместе с США решили производить баллистические ракеты большой дальности «по лицензии» на территории Украины.

Также в июне министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России.

19 июня министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Михаил Федоров подписали соглашение о совместной разработке и производстве ракет-перехватчиков.

Ранее во Франции обвинили европейских политиков в безрассудстве из-за ударов ВСУ.