Риттер: западные СМИ не освещали удар ВСУ по Старобельску по приказу властей

Западные СМИ не освещали атаку ВСУ на колледж в Старобельске ДНР по приказу властей их стран. Такое мнение высказал бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на презентации своей книги «Дорога в ад» в Мелитопольском государственном университете в Запорожской области, передает ТАСС.

По его словам, западные журналисты работают на корпорации, которые получают указания от правительства.

И вот правительство попросило СМИ не говорить об ударе по Старобельску, чтобы не разоблачить ложь Запада, не осветить то, что Запад занимается терроризмом, отметил аналитик.

Риттер подчеркнул, что приехал в Донбасс и Новороссию, чтобы увидеть все собственными глазами и «сказать правду» в США.

22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Более 60 человек получили ранения, 21 из них спасти не удалось.

Президент России Владимир Путин назвал удар по колледжу в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты» и подчеркнул, что все причастные к атаке должны понести ответственность.

Ранее сообщалось, что Риттер едва не попал под удар ВСУ в ходе визита в Старобельск.