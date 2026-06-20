Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Аналитик назвал причину отсутствия в западных СМИ информации о теракте Старобельске

Риттер: западные СМИ не освещали удар ВСУ по Старобельску по приказу властей
Rich Schultz/AP

Западные СМИ не освещали атаку ВСУ на колледж в Старобельске ДНР по приказу властей их стран. Такое мнение высказал бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на презентации своей книги «Дорога в ад» в Мелитопольском государственном университете в Запорожской области, передает ТАСС.

По его словам, западные журналисты работают на корпорации, которые получают указания от правительства.

И вот правительство попросило СМИ не говорить об ударе по Старобельску, чтобы не разоблачить ложь Запада, не осветить то, что Запад занимается терроризмом, отметил аналитик.

Риттер подчеркнул, что приехал в Донбасс и Новороссию, чтобы увидеть все собственными глазами и «сказать правду» в США.

22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Более 60 человек получили ранения, 21 из них спасти не удалось.

Президент России Владимир Путин назвал удар по колледжу в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты» и подчеркнул, что все причастные к атаке должны понести ответственность.

Ранее сообщалось, что Риттер едва не попал под удар ВСУ в ходе визита в Старобельск.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июня. Арабский язык в школах, сроки отключений горячей воды и обман безработных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!