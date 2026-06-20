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Политика

На Украине рассказали о планах Зеленского в отношении Белоруссии

На Украине допустили, что Зеленский планирует вторжение на территорию Белоруссии
Piroschka van de Wouw/Reuters

Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии может свидетельствовать о том, что он рассматривает сценарий вторжения в Белоруссию. Об этом пишет «Страна.ua».

Издание предположило два варианта развития событий. Утверждается, что в первом случае Зеленский не планирует реализовывать свои угрозы, а делает ставку на ответные меры со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Во втором сценарии же украинский лидер на самом деле может попытаться вторгнуться в Белоруссию с целью дестабилизации там политической обстановки.

По мнению автора статьи, подготовку Украиной военного сценария против Белоруссии полностью исключать нельзя. При этом издание предупреждает, что расширение конфликта крайне губительно сказалось бы на украинских вооруженных силах, учитывая острую нехватку личного состава.

19 июня Зеленский заявил, что дает Лукашенко неделю, чтобы тот отвел от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать удары по объектам на территории Украины. Украинский лидер предупредил, что если Минск не отведет данную технику, это сделают ВСУ.

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посчитал, что заявления Зеленского в адрес Лукашенко являются эскалацией.

Ранее Лукашенко объяснил жесткие высказывания в адрес Зеленского.

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