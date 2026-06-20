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Политика

Слуцкий прокомментировал заявления Зеленского в адрес Лукашенко

Слуцкий: заявления Зеленскго в адрес Лукашенко являются эскалацией
Павел Бедняков/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале, что заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко являются эскалацией.

«Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс в расчете на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта», — отетил Слуцкий.

Он напомнил, что обеспечение безопасности Белоруссии является важнейшей компонентой обновленной ядерной доктрины РФ, и Москва рассматривает угрозы для Минска как непосредственные угрозы для России.

Накануне Зеленский дал Лукашенко неделю, чтобы отвести от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать удары по объектам на территории Украины.

Кроме того, президент Украины прокомментировал извинения со стороны Лукашенко, сказав, что «никто не обижается просто на слова».

15 июня белорусский лидер сообщил, что жесткие высказывания в адрес Владимира Зеленского вызваны его угрозами нанести удары по Белоруссии и попыткой провоцировать белорусов.

Ранее постпред Украины в ООН пригрозил Белоруссии «разрушительными последствиями».

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