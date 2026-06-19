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Политика

В США рассказали об истинном отношении Трампа к Украине

NYT: Трамп заявлял, что не является поклонником Украины, за исключением женщин
Keystone Press Agency/Global Look Press

Трамп заявил о неоднозначном отношении к Украине, отметив привлекательность украинских женщин. Слова главы Белого дома приводит The New York Times со ссылкой на книгу «Смена режима: внутри имперского президентства Дональда Трампа» журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.

«Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин. Они постоянно выигрывают конкурс «Мисс Вселенная», — признался Трамп во время одного из совещаний в Овальном кабинете.

Как утверждают авторы, этот комментарий прозвучал в контексте обсуждения кадровых назначений в Белом доме.

Книга, посвященная первым 14 месяцам второго президентского срока Трампа, раскрывает схожесть между политикой его администрации и шоу-бизнесом. В книге утверждается, что за время пребывания Трампа на посту президента состояние его семьи увеличилось более чем на $1 млрд.

На днях американский лидер рассказал, что ситуацию на Украине «значительно усложняет» то, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский «не слишком любят друг друга».

Ранее Трамп рассказал, что могло предотвратить конфликт на Украине

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