Фото Путина и Трампа в Пальмовой комнате привлекло внимание журналистов

Снимок президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал единственной групповой фотографией американского лидера, вывешенной в Пальмовой комнате Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты обратили внимание на сюжет телеканала Fox News, в котором американский лидер показывает своей невестке Ларе Трамп официальную резиденцию главы государства в Вашингтоне. В том числе они осмотрели Пальмовую комнату, на стенах которой висят фотографии Трампа.

В материале агентства отмечается, что всего в комнате вывешены четыре снимка с нынешним хозяином Белого дома. При этом на трех из них он изображен один, и только на одной — вместе с Путиным.

15 августа прошлого года Путин и Трамп провели переговоры в городе Анкоридж в американском штате Аляска. После встречи главы государств приняли участие в совместной пресс-конференции, во время которой российский лидер пригласил американского коллегу в Москву. Президент Соединенных Штатов тогда заявил, что такая поездка возможна.

В мае 2026 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приглашение Дональду Трампу посетить российскую столицу остается в силе. Он выразил уверенность, что Путин всегда будет рад видеть зарубежного коллегу в Москве.

Ранее Путин и Трамп в ходе телефонного разговора высказали схожие оценки поведения Зеленского.