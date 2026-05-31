Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Фото Путина и Трампа в Пальмовой комнате привлекло внимание журналистов

РИА: снимок с Путиным стал единственным общим фото Трампа в Пальмовой комнате
Сергей Бобылев/РИА Новости

Снимок президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал единственной групповой фотографией американского лидера, вывешенной в Пальмовой комнате Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты обратили внимание на сюжет телеканала Fox News, в котором американский лидер показывает своей невестке Ларе Трамп официальную резиденцию главы государства в Вашингтоне. В том числе они осмотрели Пальмовую комнату, на стенах которой висят фотографии Трампа.

В материале агентства отмечается, что всего в комнате вывешены четыре снимка с нынешним хозяином Белого дома. При этом на трех из них он изображен один, и только на одной — вместе с Путиным.

15 августа прошлого года Путин и Трамп провели переговоры в городе Анкоридж в американском штате Аляска. После встречи главы государств приняли участие в совместной пресс-конференции, во время которой российский лидер пригласил американского коллегу в Москву. Президент Соединенных Штатов тогда заявил, что такая поездка возможна.

В мае 2026 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что приглашение Дональду Трампу посетить российскую столицу остается в силе. Он выразил уверенность, что Путин всегда будет рад видеть зарубежного коллегу в Москве.

Ранее Путин и Трамп в ходе телефонного разговора высказали схожие оценки поведения Зеленского.

 
Теперь вы знаете
Метка от Ку-Клукс-Клана и дружба с королем. Что известно о посланнике президента США на ПМЭФ-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!