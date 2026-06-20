Президент Филиппин рассказал, как удивил Путина

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший рассказал RT, что удивил своего российского коллегу Владимира Путина историей о посетивших Иркутск туристах из своей страны.

Он вспомнил, что глава российского государства спросил — чем филиппинцы занимаются в Иркутске, так как там для них непривычно холодно.

«А я ответил: «Я задал себе такой же вопрос. Однако мы народ легко приспосабливающийся, поэтому я уверен, что они найдут в Иркутске множество интересных занятий», — сказал президент Филиппин.

Маркос добавил, что после расширения авиасообщения между странами в РФ приедет больше туристов из его страны.

Также он заявил, что Филиппины еще не заключили сделку о поставке очередной партии нефти из России, поскольку решение о покупке еще не принято, заявил президент республики Фердинанд Маркос-младший.

Ранее президент Филиппин Маркос пригласил Путина на саммит АСЕАН в Манилу.