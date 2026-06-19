Президент Филиппин рассказал о сделке по поставке российской нефти

Макрос: Филиппины еще не заключили сделку о поставке новой партии нефти из России

Филиппины еще не заключили сделку о поставке очередной партии нефти из России, поскольку решение о покупке еще не принято, заявил президент республики Фердинанд Маркос — младший. Об этом сообщает ABS-CBN News.

По его словам, сделка еще не была заключена из-за «многих соображений», включая геополитические.

«В этом есть много сложностей. Это не так просто - подписание торгового соглашения», — заявил Маркос — младший.

Когда обе стороны полны решимости добиться успеха, то способ обойти проблемы и сложности, чтобы воплотить сделку в жизнь, будет найден, добавил филиппинский президент.

Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин открыт для любых предложений по расширению взаимодействия стран и дальнейшему изучению возможности поставок нефтепродуктов из России.

В апреле министр энергетики Филиппин Шарон Гарин заявила, что страна обратилась к США с просьбой продлить разрешение на закупку российской нефти и нефтепродуктов.

Ранее Индонезия договорилась с Россией о поставках энергоносителей.