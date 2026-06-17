Путина пригласили на саммит АСЕАН в Манилу

Президент Филиппин Фердинанд Маркос пригласил президента России Владимира Путина принять участие в 25-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в ноябре в Маниле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выступая как председатель, я хотел бы пригласить ваше превосходительство принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле в ноябре этого года», — заявил президент Филиппин.

Приглашение прозвучало во время встречи лидеров «на полях» саммита Россия – АСЕАН в Казани. Маркос отметил, что мероприятие проходит в особый год, поскольку в 2026 году исполняется 35 лет с момента установления отношений между Россией и АСЕАН. Он также подчеркнул важность развития сотрудничества между Россией и АСЕАН на фоне юбилея партнёрских отношений.

Встреча двух лидеров проходит в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала. На полях саммита Путин проведет 10 двусторонних встреч.

Саммит Россия — АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек пройдет в Казани с 17 по 19 июня. На мероприятие приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Ранее премьер-министра Таиланда, прилетевшего на саммит АСЕАН в Казани, угостили чак-чаком и караваем.