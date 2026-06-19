На Кубе будут стимулировать развитие частного бизнеса под давлением США

Парламент коммунистической Кубы намерен провести либерализацию экономики на фоне давления со стороны США. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что соответствующий пакет мер, который включает в себя порядка 175 инициатив, в начале недели анонсировал президент Мигель Диас-Канель.

Реформы включают в себя сокращение числа государственных ведомств с 27 до 20, повышение минимальной заработной платы для бюджетников на 53% — с 2100 до 3210 песо в месяц. Кроме того, власти планируют преобразовать госпредприятия в акционерные общества, но государство сохранит контроль над стратегическими отраслями.

Парламент разрешит создавать на Кубе частные предприятия в сфере сельского хозяйства со штатом более 100 человек, предпринимателям — владеть сразу несколькими компаниями.

Власти также допустят частный капитал в банковский сектор, а официальный курс доллара США больше не будет равен 24 песо.

Авторы публикации подчеркивают, что кубинские власти решились на глобальную экономическую реформу под давлением Соединенных Штатов и их энергетической блокады острова.

19 июня президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения операции на Кубе по венесуэльскому сценарию, который включал нефтяное эмбарго и захват Николаса Мадуро.

До этого президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

Ранее США выдвинули обвинения против 94-летнего экс-главы Кубы.