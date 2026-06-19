МИД РФ добивается возвращения 11 задержанных в Азербайджане россиян

МИД РФ совместно с компетентными ведомствами ведет переговоры с Азербайджаном, чтобы вернуть на родину 11 российских граждан. Об этом «Ведомостям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что освобождение россиян «станет важным шагом полной нормализации и продвижения вперед двусторонних отношений».

По словам дипломата, посольство России в Баку находится в постоянном контакте с соотечественниками и их родственниками, а сама тема об их возвращении поднималась на различных уровнях, в том числе в последнее время.

Граждане РФ были массово задержаны в Азербайджане в конце июня 2025 года в период обострения двусторонних отношений, которое произошло на фоне задержания представителей азербайджанской диаспоры на Урале. 19 июня в Баку суд приговорил к трем и четырем годам колонии россиян, задержанных по делу о кибермошенничестве и транзите наркотиков из Ирана.

Ранее главу азербайджанской диаспоры Урала лишили гражданства России.