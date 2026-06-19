Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

МИД РФ добивается возвращения 11 задержанных в Азербайджане россиян

Захарова: МИД РФ работает над возвращением 11 российских граждан из Азербайджана
Григорий Сысоев/РИА Новости

МИД РФ совместно с компетентными ведомствами ведет переговоры с Азербайджаном, чтобы вернуть на родину 11 российских граждан. Об этом «Ведомостям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что освобождение россиян «станет важным шагом полной нормализации и продвижения вперед двусторонних отношений».

По словам дипломата, посольство России в Баку находится в постоянном контакте с соотечественниками и их родственниками, а сама тема об их возвращении поднималась на различных уровнях, в том числе в последнее время.

Граждане РФ были массово задержаны в Азербайджане в конце июня 2025 года в период обострения двусторонних отношений, которое произошло на фоне задержания представителей азербайджанской диаспоры на Урале. 19 июня в Баку суд приговорил к трем и четырем годам колонии россиян, задержанных по делу о кибермошенничестве и транзите наркотиков из Ирана.

Ранее главу азербайджанской диаспоры Урала лишили гражданства России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Увольнять стали реже, но россияне все равно выгорают. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!