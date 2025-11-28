На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова назвала условие участия России в G8

Захарова: для работы в G8 нужен уважительный диалог, РФ не видит его от Запада
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия всегда открыта к взаимовыгодному диалогу, однако от Запада сейчас нет предпосылок для этого. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что Европа обсуждает возможность возвращения РФ в G8, пишет ТАСС.

«Мы никогда не оставались закрытыми ни к чему хорошему, что основано было бы на взаимоуважении, обоюдной выгоде, законности, праве и так далее. Но что-то нет ощущения, что они (Запад — «Газета.Ru») к этому имеют какие-то предпосылки», — сказала она.

Дипломат добавила, что российская сторона будет делать выводы, исходя из поступков других государств.

Накануне портал UnHerd писал, что Европа согласна на возвращение России в G8 ради сохранения своего международного авторитета. Кроме того, как отмечается в материале, с точки зрения Брюсселя, речь идет якобы об «ослаблении оси МоскваВашингтон».

13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из «Большой восьмерки» (G8) было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Глава Белого дома выразил мнение, что президент РФ «хотел бы вернуться» в G8.

Ранее Каллас заявила о недопустимости возвращения России в G8.

