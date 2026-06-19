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Политика

Президент Филиппин удивил Путина историей о филиппинцах в Сибири

Президент Филиппин рассказал, что Путин удивился посещению филлипинцами Иркутска
kremlin.ru

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил в интервью RT, что его российский коллега Владимир Путин удивился тому, что филиппинцы ездят в Иркутск.

Он отметил, что рассказывал российскому лидеру о филиппинцах в этом городе. По словам главы государства, в какой-то момент Путин спросил: «Что филиппинцы делают в Иркутске? Там же так холодно. Там очень-очень холодно. Вы же не привыкли к холоду».

«Я ответил: «Когда я узнал про филиппинцев в Иркутске, я задал себе тот же вопрос: как они справляются с таким холодом?», — поделился Маркос-младший.

Президент Филиппин также подчеркнул, что его сограждане очень легко приспосабливаются. В этой связи политик выразил уверенность, что они найдут в этом городе множество интересных занятий.

17 июня Путин в рамках саммита Россия — АСЕАН, который прошел в Казани, провел переговоры с президентом Филиппин. Встреча лидеров двух стран состоялась в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

Ранее Путин сделал заявление о развороте в сторону Азии.

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