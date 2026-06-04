Путин сделал заявление о развороте в сторону Азии

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сейчас не делала никаких разворотов в сторону Азии, отметив, что внешняя политика и взаимодействие с Китаем базируются на долгосрочных соглашениях, подписанных еще в 2001 году. Об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости.

Он отметил, что чаще всего о «развороте на Восток» говорят в последние годы, особенно после развития событий на Украине.

«Ничего Россия не поменяла и никаких «разворотов» не делала... Мы естественные союзники, партнеры», — сказал президент.

До этого официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что во время визита Путина в Китай, лидерам двух стран удалось достичь важного консенсуса по вопросам развития китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

Ранее Путин раскрыл темпы роста товарооборота России и Китая.