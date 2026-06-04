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Политика

Путин сделал заявление о развороте в сторону Азии

Путин: Россия не делала сейчас «никаких разворотов» в сторону Азии
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сейчас не делала никаких разворотов в сторону Азии, отметив, что внешняя политика и взаимодействие с Китаем базируются на долгосрочных соглашениях, подписанных еще в 2001 году. Об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости.

Он отметил, что чаще всего о «развороте на Восток» говорят в последние годы, особенно после развития событий на Украине.

«Ничего Россия не поменяла и никаких «разворотов» не делала... Мы естественные союзники, партнеры», — сказал президент.

До этого официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что во время визита Путина в Китай, лидерам двух стран удалось достичь важного консенсуса по вопросам развития китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

Ранее Путин раскрыл темпы роста товарооборота России и Китая.

 
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