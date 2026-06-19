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Политика

Фон дер Ляйен заявила о работе ЕС над новыми санкциями против России

Фон дер Ляйен: ЕС, разрабатывая новые санкции, готовится к диалогу с Россией
Yves Herman/Reuters

Европейский союз параллельно готовит 21-й пакет ограничительных мер против РФ и прорабатывает условия для будущего дипломатического диалога с Москвой. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает «Интерфакс».

«Мы продолжаем работу над завершением 21-го пакета санкций. Это жесткие, болезненные санкции, которые сохранят давление на Россию, и в то же время мы должны готовиться к моменту начала переговоров», — сказала она в ходе пресс-конференции по завершении саммита ЕС.

Отдельным важным решением саммита стало продление действующих санкционных мер сроком на один год вместо привычных шести месяцев — этот шаг глава Еврокомиссии назвала демонстрацией решительной и последовательной позиции ЕС.

Накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о неизбежности жесткого ответа Москвы на новые ограничительные меры, принимаемые Брюсселем. Дипломат подчеркнула, что руководство Евросоюза продолжает игнорировать неэффективность санкционной политики. По словам Захаровой, подобные действия в первую очередь вредят самим западным государствам.

Ранее Лавров объяснил, почему ЕС продлил санкции против России сразу на год.

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