Лавров объяснил, почему ЕС продлил санкции против России сразу на год

Глава российского МИД Сергей Лавров расценил решение Евросоюза пролонгировать ограничительные меры против Москвы сроком на один год как стремление Запада добиться капитуляции России. Об этом пишет ТАСС.

«Вчера на саммите Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции не на шесть месяцев, как это делали до сих пор, а на год. Видимо, это лишний сигнал, что Европа сейчас всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать», — заявил руководитель внешнеполитического ведомства во время общения с прессой.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что Москва подготовит жесткие контрмеры в ответ на очередные рестрикции Брюсселя. Она подчеркнула, что ЕС не осознает бесперспективности новых санкционных пакетов. По ее мнению, такие шаги причиняют ущерб прежде всего самим западным странам, которые не могут придумать, как повысить эффективность этих мер.

15 июня Евросоюз расширил санкционный список, добавив в него более 80 новых физических лиц и организаций.

Ранее Великобритания наложила самый крупный штраф за нарушение антироссийских санкций.