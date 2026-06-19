«Им конец»: Трамп пригрозил Ирану из-за срыва встречи в Швейцарии

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии и пригрозил Тегерану, что тот «не получит ни цента». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Это не мы не встретились от отчаяния, это Иран. Им конец!» — отметил глава американского государства.

При этом он заявил, что США готовы выдержать те 60 дней, которые были прописаны во временном меморандуме.

19 июня швейцарский МИД сообщил, что запланированные на сегодня в Швейцарии переговоры США и Ирана отменены. В Белом доме заявили, что американская делегация во главе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом была готова вылететь, но «логистика» переговоров оказалась непредсказуемой. Источник CNN раскрыл, что встречу отменили из-за израильских ударов по Ливану. Иран потребовал от США гарантий прекращения боевых действий.

18 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона и запуск нового раунда переговоров.

До этого Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана.

Ранее в США назвали условие, при котором возобновят удары по Ирану.