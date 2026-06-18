В США назвали условие, при котором возобновят удары по Ирану

Вооруженные силы США могут возобновить удары и блокаду по Ирану, в случае, если Тегеран не будет выполнять обязательства по подписанному меморандуму. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает «Интерфакс».

«Соединенные Штаты возобновят военные действия и вновь введут блокаду против Ирана, если тот не выполнит свои обязательства по соглашению с США», — сказал он.

Он добавил, что Вашингтон намерен соблюдать все соглашения, но того же требует и от другой стороны, в том числе по иранской ядерной программе. Хегсет пояснил, что в меморандуме нет никаких уступок, а задача США не дать Ирану получить ядерное оружие. По его мнению, в этом вопросе все будет зависеть от Тегерана.

18 июня Соединенные Штаты и Исламская Республика Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, документ 17 июня подписали президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание в свою очередь Axios отметило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.