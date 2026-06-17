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Бизнес

Великобритания наложила самый крупный штраф за нарушение антироссийских санкций

Bloomberg: в Британии Sabre Corp. оштрафовали за нарушение санкций против РФ
Carlos Jasso/Reuters

Британское подразделение американской корпорации Sabre Corp. оштрафовали на сумму более чем £1 млн (около $1,3 млн) из-за нарушений санкционных мер в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на управление по применению финансовых санкций Великобритании.

В публикации утверждается, что это самый крупный штраф, который был наложен с момента введения рестрикций.

В управлении считают, что после внедрения санкций в 2022 году компания в течение семи месяцев сохраняла доступ для российского авиаперевозчика доступ к своей платформе. После блокировки финансовых операций со стороны британского банка, Sabre предложила авиакомпании провести тестовый платеж на счет в кредитной организации за пределами Великобритании, чтобы использовать подобную схему для расчетов в будущем.

В марте Европейская комиссия направила Бельгии, Словении и Болгарии предупреждения о штрафах за отсутствие результатов по внедрению решения о криминализации обхода санкций в национальное законодательство.

Ранее ЕС ввел дополнительные санкции против России.

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